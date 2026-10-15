رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تولید سالانه ۱۶ هزار تن تخم‌مرغ خوراکی توسط واحد‌های تولیدی استان و عرضه آن به بازار‌های مصرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در جریان بازدید از واحد‌های تولیدی تخم‌مرغ در ارومیه، با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر صنعت طیور در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ واحد تخم‌گذار صنعتی با ظرفیت بالغ بر یک میلیون و ۲۹۸ هزار قطعه در هر دوره در سطح آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و سبد پروتئینی منطقه ایفا می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه پایداری تولید در واحد‌های صنعتی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، افزود: علاوه بر واحد‌های فعال تولید تخم‌مرغ، ۲ واحد پرورش پولت (مرغ نابالغ) نیز با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه در هر دوره در استان مشغول به کار هستند که وظیفه خطیر تأمین و جایگزینی گله‌های تخم‌گذار را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: توسعه واحد‌های پرورش طیور با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و رویکرد‌های دانش‌بنیان، یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان متبوعش در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تحقق خودکفایی در تولید محصولات پروتئینی به شمار می‌رود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر کارشناسان بر واحد‌های تولیدی، رعایت دقیق اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، و همچنین ارتقای ضریب تبدیل در این واحدها، از برنامه‌های مستمری است که برای حفظ و توسعه سطح تولید تخم‌مرغ در استان با جدیت دنبال می‌شود.