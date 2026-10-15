رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پژوهش‌ها زمانی اثربخش هستند که از مرحله تولید دانش عبور کنند، به فناوری قابل استفاده تبدیل شوند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل‌محمدی امروز پنجشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری باتاکید بر اینکه افزایش تولید کشاورزی نباید به بهای تخریب آب و خاک تمام شود، تصریح کرد: پایداری امنیت غذایی کشور به حفظ منابع طبیعی و به ویژه آب و خاک وابسته است.

او با اشاره به چالش‌هایی همچون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، فرسایش خاک و کمبود منابع آب افزود: مراکز تحقیقاتی باید با تمرکز بر مسائل واقعی کشور، راهکار‌های علمی و اجرایی برای مقابله با این چالش‌ها ارائه دهند.

گل‌محمدی احیای قنات‌ها، کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، مدیریت منابع آب زیرزمینی و توسعه روش‌های مؤثر آبخیزداری را از جمله زمینه‌های نیازمند تحقیقات کاربردی برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در این زمینه تأکید کرد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت همکاری میان مراکز تحقیقاتی گفت: مسائل آب و خاک به یکدیگر وابسته‌اند و حل آنها نیازمند مشارکت مؤسسات تخصصی و دانشگاه‌ها در قالب طرح‌های مشترک است.

او افزود: همکاری میان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و سایر مراکز علمی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که نتایج تحقیقات به‌صورت یکپارچه در عرصه تولید و مدیریت منابع طبیعی به کار گرفته شوند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی اظهار کرد: تعداد مقالات و طرح‌های پژوهشی به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ بلکه باید بررسی شود که نتایج این فعالیت‌ها تا چه اندازه به عرصه اجرا راه یافته و چه تأثیری بر کاهش فرسایش خاک، کنترل سیلاب و حفاظت از منابع آب داشته است.

گل‌محمدی ادامه داد: از ابتدای تدوین طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها باید مسیر انتقال یافته‌ها به بهره‌برداران مشخص شود تا تولید دانش به فناوری کاربردی و نتایج قابل ارزیابی منجر شود.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، به‌ویژه در قالب پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک، تأکید کرد و گفت: همکاری میان محققان، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه حل مؤثرتر مسائل بخش کشاورزی را فراهم کند.

رئیس سازمان تات در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت تحقیقات مسئله‌محور، توسعه همکاری‌های علمی و پیگیری اجرایی نتایج پژوهش‌ها، ضمن حفاظت از منابع آب و خاک، زمینه تقویت امنیت غذایی پایدار کشور فراهم شود.