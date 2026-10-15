آژانس ملی امنیت سایبری مالزی بر ضرورت تقویت همکاری کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا آسه‌آن، برای مقابله با تهدید‌های پیچیده‌تر سایبری در پی گسترش سریع هوش مصنوعی تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مگات زهیری مگات تاج‌الدین، رئیس اجرایی آژانس ملی امنیت سایبری مالزی گفت: هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند در برابر تهدید‌های متغیر فضای مجازی تاب‌آوری لازم را ایجاد و از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های امنیت سایبری خود محافظت کند.

او در حاشیه هفته بین‌المللی امنیت سایبری سنگاپور افزود: پیشرفت سریع هوش مصنوعی در کنار افزایش بهره‌وری و تسهیل زندگی تهدید‌های سایبری را نیز پیچیده‌تر کرده است؛ از این رو کشور‌های آسه‌آن باید برای مدیریت این خطر‌ها و یافتن راهکار‌های مشترک همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

هم‌زمان سنگاپور از اختصاص ۳۰ میلیون دلار سنگاپور طی پنج سال آینده برای تقویت ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امنیت سایبری خبر داد، این اعتبار از طریق مرکز تعالی امنیت سایبری آسه‌آن و سنگاپور هزینه خواهد شد.

این تعهد مالی در حاشیه یازدهمین کنفرانس وزیران آسه‌آن درباره امنیت سایبری اعلام شد و قرار است از برنامه‌های تبادل اطلاعات، آموزش و ارتقای توان مقابله با تهدید‌های سایبری پشتیبانی کند.

رئیس اجرایی آژانس ملی امنیت سایبری مالزی گفت: این منابع می‌تواند به اجرای راهبرد همکاری امنیت سایبری آسه‌آن در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ که با راهبری مالزی دنبال می‌شود کمک کند.

وی همچنین تأکید کرد: برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی منطقه‌ای نباید تنها به دانش نظری محدود بماند، بلکه باید بر راهکار‌های عملی برای پیشگیری از حملات سایبری، تقویت سازوکار‌های دفاعی و حفاظت از کل منطقه متمرکز باشد.