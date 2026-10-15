به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم افتتاح و آغاز بکار این هنرستان سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت، فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروی، امام جمعه شریف آباد و جمعی از مسئولان شهرستان و دانش آموزان حضور داشتند.

حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این مراسم با اشاره به تغییر نگاه و رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه آموزش و حفاظت، راه اندازی هنرستان محیط بانی را گامی مؤثر در مسیر تحول آموزش‌های تخصصی، تغییر رویکرد به حفاظت و مدیریت مناطق و برنامه ریزی برای ارتقای سواد محیط زیستی در کشور دانست.

وی با بیان اینکه اقدامات جدیدی در حوزه آموزش محیط بانی و آموزش مسائل محیط زیستی در سطح استان و کشور آغاز شده است، اظهار داشت: راه اندازی هنرستان‌های محیط بانی می‌تواند زیربنای تحولات اساسی در حوزه آموزش و حفاظت از طبیعت باشد و زیرساخت‌های لازم را برای ارتقای دانش و آگاهی محیط زیستی نسل آینده فراهم کند.