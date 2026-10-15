هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و کارکنان این سازمان در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هم‌زمان با ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از فرماندهان و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، یاد و خاطره ایثارگران انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی (ره) و فرماندهی معظم کل قوا برگزار شد.

حجت‌الاسلام عیسی کیانی، مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، با اشاره به جایگاه و مأموریت‌های این سازمان گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تشکیلات مستقل فعالیت می‌کند و از نظر پشتیبانی و آمادی زیر نظر سامانه فرماندهی ارتش قرار دارد، اما در دیگر امور، تابع نظام جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی معظم کل قواست.

وی تقویت باور‌های دینی و ارزشی، تحکیم اعتقادات کارکنان و خانواده‌های آنان و ارتقای روحیه سلحشوری را از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برشمرد و افزود: برگزاری نماز جماعت در پادگان‌ها و مساجد شهرک‌های سازمانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مراسم ملی نیز در شمار فعالیت‌های این مجموعه قرار دارد.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با تأکید بر همراهی کارکنان این سازمان با نیرو‌های نظامی در شرایط مختلف گفت: کارکنان عقیدتی سیاسی در دوران صلح، جنگ و پس از آن، در کنار رزمندگان و همکاران نظامی حضور دارند و تقویت روحیه معنوی و تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا را دنبال می‌کنند.

کیانی با اشاره به اهمیت الگوگیری از سیره اهل بیت (ع) و ائمه اطهار (ع) ادامه داد: این آموزه‌ها از مبانی اصلی فعالیت‌های عقیدتی سیاسی ارتش به شمار می‌رود و در برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی این سازمان مورد توجه قرار دارد.

وی حضور کارکنان این مجموعه در گلستان شهدای اصفهان را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد، امروز در کنار کارکنان و پایوران عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در جوار مزار شهدا حاضر شدیم تا ضمن زیارت قبور مطهر شهدا، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های شهدا و امام راحل تأکید کنیم.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ مهرماه سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) و با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای، نماینده وقت امام در شورای عالی دفاع، تأسیس شد. هم‌زمان با تشکیل این سازمان، حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی به‌عنوان نخستین رئیس عقیدتی سیاسی ارتش از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

این سازمان با هدف تقویت ایمان و بصیرت دینی و سیاسی در بدنه ارتش، مقابله با نفوذ جریان‌های فکری مغایر با مبانی اسلامی و صیانت از هویت دینی و انقلابی نیرو‌های ارتش شکل گرفت و در ادامه، فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی خود را در مجموعه نیرو‌های مسلح گسترش داد.