وزیران امور خارجه چین و روسیه در دیداری در حاشیه نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در باکو درباره روابط دوجانبه، مناسبات با آمریکا و تحولات اوکراین و ایران گفت‌و‌گو کردند.

رایزنی وزیران خارجه چین و روسیه درباره ایران و تحولات منطقه

رایزنی وزیران خارجه چین و روسیه درباره ایران و تحولات منطقه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وانگ ایی و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه چین و روسیه در این دیدار ضمن بررسی وضعیت همکاری‌های دوجانبه بر روند توسعه مشارکت جامع و همکاری راهبردی دو کشور تأکید کردند دو طرف همچنین درباره هماهنگی گفت‌و‌گو‌های سیاسی و مسائل مهم بین‌المللی تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش روابط با آمریکا و تحولات مرتبط با بحران اوکراین و ایران از دیگر موضوعات مورد بحث دو وزیر خارجه بود با این حال جزئیات مشخصی از گفت‌و‌گو‌های مربوط به ایران یا توافق احتمالی دو طرف درباره این پرونده در گزارش منتشر شده ارائه نشده است.

این رایزنی در شرایطی انجام می‌شود که تحولات خاورمیانه و پیامد‌های ادامه درگیری‌ها از جمله خطر گسترش بحران و تأثیر آن بر ثبات منطقه در کانون توجه قدرت‌های بین‌المللی قرار دارد، چین و روسیه پیش‌تر نیز بر ضرورت حل وفصل دیپلماتیک بحران‌ها و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند دامنه تنش‌ها را گسترش دهد تأکید کرده‌اند.

چین بار‌ها در مواضع رسمی خود درباره بحران منطقه خلیج فارس بر راهکار سیاسی و دیپلماتیک و مخالفت با استفاده از زور و حفظ تمامیت و امنیت کشور‌های منطقه تأکید کرده است، پکن اعلام کرد آماده است برای حل اختلافات بین‌المللی نقش سازنده‌ای ایفا کند و از گفت‌و‌گو برای بازگشت به روند دیپلماتیک حمایت می‌کند.