معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با تأکید بر ضرورت کاهش تلفات شبکه، توسعه هوشمندسازی و سامان‌دهی انشعابات، خواستار اجرای برنامه‌های هدفمند برای ارتقای بهره‌وری، بهبود خدمات‌رسانی و صیانت از حقوق و سرمایه‌های صنعت برق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اکبر حسن‌بکلو، در جمع مدیران این شرکت، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و کارکنان، بر ضرورت هم‌افزایی، پیگیری مستمر برنامه‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی شرکت‌های توزیع برای رفع چالش‌های صنعت برق تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح مهتاب، مدیریت هوشمند تلفات انرژی و سامان‌دهی انشعابات را از اولویت‌های صنعت برق دانست و تصریح کرد: دستیابی به تلفات کمتر از ۱۰ درصد تا پایان سال، مستلزم پایش مستمر شاخص‌ها، اصلاح فرایند‌های قرائت و اندازه‌گیری، شناسایی انشعابات غیرمجاز و نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران است.

حسن‌بکلو با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های نظارتی هم‌زمان با توسعه کنتور‌های هوشمند افزود: هوشمندسازی باید فراتر از نصب تجهیزات، به ابزاری مؤثر برای مدیریت مصرف، کنترل تعرفه‌ها، شناسایی تغییر کاربری انشعابات، اطلاع‌رسانی به مشترکان و تسریع در ارائه خدمات تبدیل شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین بر توسعه سامانه‌های پایش مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، استانداردسازی انشعابات، تعیین تکلیف موارد غیراستاندارد و تسریع در نصب کنتور‌های هوشمند موجود در انبار‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از راهکار‌های فناورانه و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق شرکت‌های توزیع را ضروری دانست.

وی با اشاره به ضرورت توازن میان برنامه‌های هوشمندسازی و وظایف جاری شرکت‌ها خاطرنشان کرد: اجرای طرح مهتاب نباید موجب غفلت از تعمیرات، بازدید‌های دوره‌ای، مطالعات مهندسی، توسعه زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی شبکه شود؛ بلکه تمامی این مأموریت‌ها باید به‌صورت هماهنگ و مستمر دنبال شوند.

حسن‌بکلو در ادامه، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تسریع در اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه و مقابله با دستکاری لوازم اندازه‌گیری را از دیگر محور‌های مهم فعالیت شرکت‌های توزیع برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این شرکت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های صنعت برق تأکید کرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود، صیانت از حقوق و منابع صنعت برق را ضرورتی راهبردی دانست و گفت: انرژی برق و زیرساخت‌های آن، سرمایه‌ای ملی و امانتی برای نسل‌های آینده است؛ ازاین‌رو، کاهش تلفات، مدیریت صحیح مصرف، وصول درآمد‌های قانونی و سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز‌های شبکه باید با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان، هم‌افزایی میان توانیر و شرکت‌های توزیع را زمینه‌ساز حل مؤثرتر مسائل صنعت برق دانست و بر تقویت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی تأکید کرد.