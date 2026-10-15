در انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به عرصه، برنامه توأمان روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی و روز مزرعه با حضور محققان، کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به عرصه، برنامه توأمان روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی و روز مزرعه با حضور محققان، کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

در این برنامه، بابک ناخدا ورضایت محمدی عضوعلمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگر مروج ارشد وزارت جهاد کشاورزی، به معرفی گیاهان علوفه‌ای اقلیم سازگار تابستانه وگراس‌های علوفه‌ای با هدف تولیدعلوفه کم آب بر برای حفظ منابع آب وخاک وتامین امنیت غذایی پرداخت.

وی با توجه به چالش‌های کشاورزی در مواجهه با تغییرات اقلیمی بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به مصرف منابع آبی تاکید کرد.

دراین برنامه آهک پز عضو هیأت علمی موسسه دیم، رییس بخش نباتات علوفه‌ای موسسه و مسئول پروژه جو دیم کشور به معرفی علوفه‌های دیمی ومزایای کاشت‌های علوفه‌ای دیمی در مزارع دیم اشاره نموده وآن را گامی به سوی پایداری تولید عنوان کرد.