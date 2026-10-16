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تیم والیبال دختران روستای طاق دامغان به جمع هشت تیم برتر کشور در مسابقات جام پرچم صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم والیبال بانوان استان سمنان، متشکل از دختران روستای طاق شهرستان دامغان، با درخشش در رقابتهای کشوری جام پرچم و پیروزی مقابل تیمهای استانهای قم، اصفهان و همدان، به مرحله سوم مسابقات صعود کرد و در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.
این رقابتها با حضور نمایندگان ۲۴ استان در اصفهان برگزار شد.
کیانا کلانی ، فاطمهزهرا وزیری ، مرجان قاسمی ، سیده رعنا سیدموسوی و سحر شاهباشی اعضای این تیم هستند که با سرپرستی الهه پرویزی و مربیگری فرزانه کاویار در این رقابت ها حضور داشتند.