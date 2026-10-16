به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم والیبال بانوان استان سمنان، متشکل از دختران روستای طاق شهرستان دامغان، با درخشش در رقابت‌های کشوری جام پرچم و پیروزی مقابل تیم‌های استان‌های قم، اصفهان و همدان، به مرحله سوم مسابقات صعود کرد و در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.

این رقابت‌ها با حضور نمایندگان ۲۴ استان در اصفهان برگزار شد.

کیانا کلانی ، فاطمه‌زهرا وزیری ، مرجان قاسمی ، سیده رعنا سیدموسوی و سحر شاه‌باشی اعضای این تیم هستند که با سرپرستی الهه پرویزی و مربیگری فرزانه کاویار در این رقابت ها حضور داشتند.