به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، استاندار خراسان شمالی با حضور در بیمارستان ثامن الائمه (ع) تأمین اجتماعی شهرستان بجنورد ، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و تلاش‌های کادر پرستاری قرار گرفت و از آنان تقدیر کرد.

استاندار خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان گفت: حضور به موقع و فداکارانه نیرو‌های درمانی در عرصه‌های مختلف به ویژه دوران جنگ ستودنی است و خدمات آنان در چنین شرایطی در تاریخ ثبت خواهد شد.

بهمن نوری افزود: پرستاری به دلیل سختی کار و مسئولیت سنگین در مراقبت از بیماران از مشاغل ارزشمند جامعه است و روز پرستار فرصتی برای قدردانی از زحمات این قشر تلاشگر به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: کادر درمان با مشکلات متعددی از جمله مسائل مربوط به حقوق و مزایا مواجه هستند و شرایط اقتصادی کنونی زندگی را برای همه حقوق بگیران دشوار کرده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش پرستاران در بهبود وضعیت روحی بیماران گفت: رفتار مهربانانه و دلسوزانه پرستاران همواره امیدبخش است و به بیماران برای تحمل سختی بیماری و ادامه مسیر درمان انرژی می‌دهد.

بهمن نوری با بیان اینکه سلامتی و امنیت از نعمت‌های ارزشمند زندگی هستند، افزود: تلاش فداکارانه کادر درمان برای حفظ سلامت مردم شایسته تقدیر است و باید قدردان زحمات این افراد باشیم.