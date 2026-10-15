معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از کاهش ۳۰ درصدی آمار جان‌باختگان دریای مازندران در تابستان امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از کاهش ۳۰ درصدی آمار جان‌باختگان غرق‌شدگی در دریای مازندران در تابستان امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

سوادکوهی گفت: امسال ۴۷ طرح دریا در ۵۵۶ منطقه حادثه‌خیز سواحل استان فعالیت داشتند و در تابستان امسال ۲ هزار و ۲۸۷ نفر دچار غرق‌شدگی شدند که از این تعداد، ۲۵۴ نفر نجات یافتند.

وی افزود: حدود ۳۰۰ نفر نیز با انجام احیای قلبی ریوی از سوی نیرو‌های جمعیت هلال احمر مازندران به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به آمار جان‌باختگان گفت: تابستان امسال ۳۳ نفر در دریای مازندران جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

سوادکوهی با اشاره به ظرفیت‌های ساحلی استان افزود: مازندران ۱۴ شهرستان ساحلی، ۱۹ شهر ساحلی و ۲۱ بخش ساحلی دارد و مدیریت ایمنی سواحل و فعالیت نیرو‌های امدادی در این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد.