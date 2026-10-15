تحقق شهر هوشمند بیش از تدوین قوانین جدید، به مدیران شهری با نگاه مبتنی بر دانش و نوآوری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری در نشست تحول مفاهیم شهری و مسیر حرکت به سوی شهر‌های دانش‌بنیان، هوشمند و شناختی گفت: تحقق شهر هوشمند بیش از تدوین قوانین جدید، به مدیران شهری با نگاه مبتنی بر دانش و نوآوری نیاز دارد؛ چراکه شهر هوشمند شهری است که با بهره‌گیری از ظرفیت افراد و شرکت‌های توانمند، مسائل و چالش‌های خود را حل می‌کند.

اسفندیار اختیاری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به توسعه شهری افزود: برای حرکت به سمت شهر دانش‌بنیان، باید نگاه حاکم بر مدیریت و توسعه شهر‌ها را تغییر دهیم و دانش را در بخش‌های مختلف زیست‌بوم شهری گسترش دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان افزود: اقتصاد دانش‌بنیان دارای نظام ملی است و اصفهان به‌واسطه برخورداری از شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک‌های فناوری، از شهر‌های نمونه کشور در این حوزه به شمار می‌رود.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به قوانین حمایتی از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تاکید کرد: توصیه می‌کنم فعالان این حوزه، محور‌های اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مرور کنند تا از ظرفیت‌های آن برای توسعه فعالیت‌های دانش‌محور بهره بگیرند.

ضرورت تغییر نگاه به توسعه صنایع شهری

اختیاری با بیان اینکه دانش هنوز در بدنه زیست‌بوم شهری به‌درستی رواج پیدا نکرده است، تاکید کرد: وقتی در شهر‌های مختلف درباره توسعه صنایع صحبت می‌شود، همچنان از صنایعی سخن به میان می‌آید که آب‌بر و آلاینده هستند؛ درحالی‌که برای حرکت به سمت توسعه پایدار، باید این نگاه اصلاح شود و دانش و نوآوری در تصمیم‌گیری‌های شهری جایگاه جدی‌تری پیدا کند.

وی با تعریف شهر هوشمند به‌عنوان شهری که از ظرفیت افراد و شرکت‌های توانمند برای حل مسائل خود استفاده می‌کند، ادامه داد: برای تحقق شهر هوشمند، بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشیم، به مدیران شهری نیازمندیم که چنین نگاهی داشته باشند و از ظرفیت دانش و نوآوری برای حل مشکلات شهر استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری تأکید کرد: در شهری که هوشمند نیست، مسئله فقط کمبود طرح نیست، بلکه نبود یک الگوی توسعه مبتنی بر دانش و نوآوری است.

شهر دانش‌بنیان؛ ضرورتی برای توسعه پایدار

اختیاری با تأکید بر اینکه هوشمندسازی شهر‌ها با توجه به مشکلات موجود به یک ضرورت تبدیل شده است، گفت: در این زمینه حق انتخاب نداریم و باید به سمت بهره‌گیری از دانش و نوآوری در مدیریت شهری حرکت کنیم.

وی شهر دانش‌بنیان را شهری توصیف کرد که با تکیه بر دانش، سرمایه انسانی و نوآوری، به‌صورت نظام‌مند و با بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا می‌دهد و زمینه توسعه پایدار شهری را فراهم می‌سازد.

اختیاری با اشاره به اهمیت شکل‌گیری زیست‌بوم شهر دانش‌بنیان افزود: تحقق این هدف به مشارکت همه بخش‌های شهر نیاز دارد و نمی‌توان آن را به یک مجموعه یا نهاد محدود کرد؛ بلکه این اتفاق حاصل هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف شهری است.

یزد؛ نخستین شهر دانش‌بنیان کشور

وی با اشاره به انتخاب یزد به‌عنوان نخستین شهر دانش‌بنیان کشور برای پیاده‌سازی این زیست‌بوم اظهار کرد: یزد به دلیل برخورداری از وسعت کمتر و سرانه بالای شرکت‌های دانش‌بنیان، برای آغاز این مسیر انتخاب شده است.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری در پایان بر ضرورت تدوین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی روند توسعه دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: باید شاخص‌های زیربنایی، فرایندی و پیامدی متناسب با شرایط شهر، شهرستان و استان خود تعریف کنید تا امکان برنامه‌ریزی، ارزیابی و سنجش میزان تحقق اهداف فراهم شود.