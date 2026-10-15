بارش شدید باران و آب‌گرفتگی معابر در استانبول به جان‌باختن ۲ نفر، از جمله یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر برق‌گرفتگی و یک مرد ۳۴ ساله به دلیل سقوط ناشی از سیلاب منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در منطقه فاتح، محله بالات و پارک چوکوربوستان، کودک ۱۴ ساله‌ای هنگام قدم گذاشتن در یک آب‌گرفتگی دچار برق‌گرفتگی شد، این کودک در حالی که بیهوش بود به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های پزشکان جان خود را از دست داد، تصاویر لحظه برق‌گرفتگی کودک ۱۴ ساله از سوی دوربین امنیتی ثبت شده است.

دومین حادثه مرگبار در آیازاغا در منطقه ساری‌یر رخ داد، مردی ۳۴ ساله هنگام عبور از خیابان بر اثر سیلاب سر خورد و سرش به جدول خیابان برخورد کرد، این فرد که نتوانسته بود از آب جمع‌شده در خیابان خارج شود، از سوی شهروندان نجات یافت و سپس به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود مداخلات پزشکی جان باخت.

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در پی این حادثه پیام تسلیت منتشر کرد و از شهروندان خواست هشدار‌های رسمی درباره سیل و آب‌گرفتگی را جدی بگیرند.