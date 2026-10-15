به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهامت در جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گفت: این مصوبات با مشارکت حدود ۱۱ دستگاه اجرایی در حال پیگیری است و با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود از زمان سفر ریاست جمهوری در آذرماه ۱۴۰۴، اجرای پروژه‌ها متوقف نشده و فعالیت آنها متناسب با اعتبارات تخصیص یافته ادامه داشته است.

شهامت با اشاره به اهداف برگزاری سلسله جلسات بررسی مصوبات افزود: در این نشست‌ها، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به هر پروژه، روند پیشرفت ریالی و فیزیکی و تناسب میان منابع مالی اختصاص‌یافته و میزان پیشرفت اجرایی طرح‌ها بررسی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به پیگیری مصوبات از سوی نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: با توجه به برنامه دولت برای بررسی میدانی مصوبات سفر‌های استانی، پیگیری‌های لازم از طریق مسئولان ذی‌ربط انجام خواهد شد تا این مصوبات با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات موردنیاز به نتیجه برسند.

وی ادامه داد: تاکنون مصوبات حوزه وزارت نیرو با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و همچنین مصوبات حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شده است و در ادامه، بررسی مصوبات حوزه وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این جلسه، اعتبارات مصوبات حوزه وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام شد که جزئیات آن در جریان بررسی پروژه‌های این حوزه پیگیری می‌شود.

رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق تلاش‌های مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و اقدامات انجام‌شده در استان باید به‌درستی در گزارش‌ها منعکس شود تا تصویر نادرستی از روند اجرای پروژه‌ها به ناظران بیرونی ارائه نشود.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در گزارش‌های ارائه‌شده افزود: اطلاعات درج‌شده در گزارش‌های فعلی، بیانگر کامل عملکرد واقعی پروژه‌ها نیست و باید گزارش نهایی و دقیق از وضعیت تک‌تک پروژه‌ها تا فردا شب تهیه و ارائه شود.