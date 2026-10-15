رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با تمجید از نقش‌آفرینی سازمان اوقاف در حوزه‌های فناورانه و اجتماعی تأکید کرد که نهادینه شدن فرهنگ اثرگذاری اجتماعی و شکل‌گیری «وقف علمی»، بستر مناسبی برای تأمین تجهیزات، هوشمندسازی و حمایت از نخبگان فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست پیگیری ستادی و استانی سازمان اوقاف وامور خیریه، امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و ابوالفضل کیانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در این نشست با اشاره به جایگاه تمدنی ایران اسلامی اظهار کرد: دشمن با ما جنگ تمدنی دارد. هنگامی که از تمدن ایران سخن می‌گوییم، باید به پیشینه تاریخی ایران اسلامی توجه کنیم. مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل مهم پایداری ایران اسلامی بوده است.

وی با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن با ایران افزود: در گذشته، دشمن به‌صورت مستقیم و با تصرف سرزمین‌ها با ایران مقابله می‌کرد، اما امروز شیوه‌های جنگ تغییر کرده و دشمن از راه دور نیز به مقابله می‌پردازد. در چنین شرایطی، بصیرت و شناخت درست موقعیت اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره تقابل حق و باطل تصریح کرد: در مسیر تقابل حق و باطل، وظیفه ما این است که جایگاه خود را به‌درستی در جبهه حق بشناسیم و به وظایفمان عمل کنیم. تحقق وعده الهی و نتیجه نهایی این مسیر در اختیار خداوند است و ما باید در پرتو عنایت الهی، موقعیت خود را در مسیر تحقق اراده او بشناسیم.

حجت الاسلام خاموشی با تأکید بر روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و فناورانه سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های مرتبط با پرورش ماهی در قفس در راستای اقتصاد دریاپایه، درختکاری، تولید انرژی خورشیدی و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان از جمله اقداماتی است که در سازمان دنبال می‌شود.

وی امنیت غذایی را از محور‌های مهم فعالیت این سازمان دانست و به اقدامات انجام‌شده در زمینه تولید جنین گاوی اشاره کرد. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین با بیان اینکه بیش از ۳۰ شرکت دانش‌بنیان تحت حمایت این سازمان قرار دارند، به فعالیت صندوق پژوهش و نوآوری طپش در حوزه تولید تجهیزات پزشکی اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از ظرفیت‌های سازمان در مسیر توسعه فناوری و حمایت از نوآوری دانست. کیانی: فرهنگ اثرگذاری اجتماعی در سازمان اوقاف نهادینه شده است.

در ادامه این نشست، ابوالفضل کیانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به ظرفیت‌های سازمان اوقاف در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فناورانه اظهار کرد: خوشبختانه فرهنگ اثرگذاری اجتماعی در سازمان اوقاف ساری و جاری شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری جریان وقف علمی در این سازمان افزود: وقف علمی از جمله ظرفیت‌هایی است که در تعامل با معاونت علمی و فناوری مورد توجه قرار گرفته و زمینه حمایت از اقدامات فناورانه، تأمین تجهیزات و هوشمندسازی را فراهم کرده است.

رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به فعالیت‌های بنیاد ملی البرز در تکریم دانشمندان و مخترعان گفت: اقدامات این بنیاد در تجلیل از نخبگان علمی، جایگاه ماندگاری در ذهن جامعه علمی کشور پیدا کرده است. کیانی با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه و دانش در محیط‌های کاری، به مفهوم «یادگیری مجاورتی» اشاره کرد و گفت: در این نوع یادگیری، بینش، نگرش و دانش از طریق تعامل و ارتباط میان افراد منتقل می‌شود و برگزاری گردهمایی‌هایی مانند این دوره آموزشی، فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است.

وی در ادامه، سه مؤلفه استقلال سازمانی، برخورداری از زیرساخت‌های فناورانه و پذیرش نوآوری را از الزامات انجام فعالیت‌های نوآورانه برشمرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این سه مؤلفه در سازمان اوقاف وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های نوآورانه بهره گرفت.