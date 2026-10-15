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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رزمایش جان فدا با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی در سراسر گیلان امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این رزمایش اکنون در رودبار، رضوانشهر، لشت نشا، املش، تالش و ماسال در حال برگزاریست.

رزمایش جانفدا در رشت مرکز استان و برخی دیگر از شهرستان‌های گیلان عصر برگزار می‌شود.