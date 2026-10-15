مدیرعامل شرکت اویک از پیشرفت بیش از ۴۸ درصدی طرح بازسازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد و گفت: امیدواریم با ادامه حمایت‌ها، یکی از واحد‌های پالایشگاهی را اوایل دی امسال راه‌اندازی کنیم و روزانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب به تولید گاز کشور بیفزاییم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدعلی شفیعی، با اشاره به حضور حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در منطقه پارس جنوبی بلافاصله پس از انتخاب به این سمت، بیان کرد: این حضور نشان‌دهنده اهمیت راهبردی طرح بازسازی قطعه‌های پارس جنوبی و نقش آن در تأمین انرژی کشور و کمک به رفع ناترازی گاز است.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بورد از روند بازسازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی افزود: حضور سرپرست وزارت نفت در این منطقه می‌تواند به تسریع روند بازسازی‌ها کمک کند.

مدیرعامل شرکت اویک با اشاره به روند اجرای طرح بازسازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی ادامه داد: با گذشت ۴۶ روز از آغاز عملیات اجرایی، پیشرفت طرح به بیش از ۴۸ درصد رسیده است.

شفیعی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از اینطرح ابراز امیدواری کرد یکی از واحد‌های پالایشگاهی اوایل دی امسال راه‌اندازی شود و با بهره‌برداری از این واحد، روزانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شود.

سرپرست وزارت نفت روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) به همراه ارسلان زارع، استاندار بوشهر، و موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی جم و مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد.

بورد با حضور در پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم پارس جنوبی، روند بازسازی و اقدام‌های انجام‌شده برای احیای بخش‌های آسیب‌دیده این پالایشگاه‌ها را بررسی کرد.