معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا، این موفقیت را جلوه‌ای شکوهمند از اراده و اقتدار فرزندان ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام دکتر عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیروزی درخشان و غرورآفرین جوانان سرافراز ایران اسلامی در رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در خاک آمریکا، با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال برنز و ۱۱۹ امتیاز ارزشمند، جلوه‌ای شکوهمند از اراده، اقتدار و شایستگی فرزندان این مرزوبوم را به نمایش گذاشت.

این افتخار بزرگ در سالن رقابت‌ها، امتداد همان اراده پولادین ملت شریفی است که در برابر فشار‌های ضد انسانی دشمنان ایستاده است. دلاورمردان عرصه ورزش با تکیه بر ایمان، همت و استعداد خویش، پیامی صریح و امیدبخش به جهانیان مخابره کردند: ایران، سرزمین اراده‌های استوار و تبلور باور «ما می‌توانیم» است و قله‌های سرافرازی با عزم جوانان ایرانی فتح‌شدنی است.

این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، کادر فنی، جامعه ورزشی و عموم مردم شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم. از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، سربلندی و موفقیت‌های روزافزون جوانان برومند میهن اسلامی را مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور