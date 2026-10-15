به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، احمد برزگر، از معاونت سیاسی ستاد کل سپاه پاسداران با اشاره به جمله رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (قدس سره)که فرمودند زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست گفت: این جمله یادآور اهمیت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

احمد برزگر، در این مراسم با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان، درباره رویکرد و محاسبات رئیس‌جمهور آمریکا سخن گفت و بر اهمیت هوشیاری در برابر تهدیدها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش جوانان در حمایت از نظام و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر اهمیت حضور نسل جوان در تجمعات مردمی و نقش‌آفرینی آنان در صحنه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود : حضور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، تجدید پیمان با آرمان‌های آنان و تأکید بر وحدت و همبستگی در مسیر ایستادگی و مقاومت است .