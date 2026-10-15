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در آستانه برگزاری کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان یادواره شهدای نگینشهر در محل تجمع مردمی این شهر، با حضور مردم شهیدپرور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، احمد برزگر، از معاونت سیاسی ستاد کل سپاه پاسداران با اشاره به جمله رهبر شهید انقلاب امام خامنهای (قدس سره)که فرمودند زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست گفت: این جمله یادآور اهمیت زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
احمد برزگر، در این مراسم با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان، درباره رویکرد و محاسبات رئیسجمهور آمریکا سخن گفت و بر اهمیت هوشیاری در برابر تهدیدها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش جوانان در حمایت از نظام و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی، بر اهمیت حضور نسل جوان در تجمعات مردمی و نقشآفرینی آنان در صحنههای اجتماعی تأکید کرد و افزود : حضور مردم در این مراسم، جلوهای از زنده نگهداشتن یاد شهدا، تجدید پیمان با آرمانهای آنان و تأکید بر وحدت و همبستگی در مسیر ایستادگی و مقاومت است .