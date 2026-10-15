به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول کانون‌های مساجد شهرستان میاندوآب گفت: هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال، با حضور ۱۴ تیم خواهران و برادران از شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق، به میزبانی میاندوآب برگزار شد

آرش قنبری با اعلام این خبر افزود: این دوره از جشنواره در ۹ رشته قرآنی و هنری و با حضور ۱۴ تیم ۹ نفره از این سه شهرستان برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم، اذان و مکبری، دعاخوانی، خوشنویسی و نقاشی آیات، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز با یکدیگر رقابت کردند.

قنبری با اشاره به حضور داوران کشوری برای ارزیابی آثار و عملکرد شرکت‌کنندگان اظهار کرد: نفرات برگزیده این مرحله پس از ارزیابی و اعلام نتایج، به مرحله کشوری جشنواره راه خواهند یافت.

جشنواره قرآنی مدهامتان با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی نوجوانان و ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار می‌شود.