مدیر محیط زیست و کیفیت شرکت آب منطقه‌ای یزد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب برای حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از آلودگی قنوات و محیط‌زیست استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ناهید غلام نژاد با اشاره به ضرورت اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهر‌ها و شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق حساس آبی استان، بر تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار به منظور حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در نشست بررسی و تبادل نظر پیرامون اجرای این طرح‌ها، نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل حفاظت محیط‌زیست، سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی حضور داشتند، افزود: موضوع اجرای شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک شهید رئیسی و همچنین اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی فولاد یزد بررسی شد.

غلام نژاد ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد تهیه مطالعات فنی و اقتصادی و پیگیری مراحل اجرایی این طرح ها را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی فولاد یزد اظهار کرد: در این نشست بر تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز از طریق مشارکت و همکاری واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک تأکید و مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان این واحدها، شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان برای تبیین سازوکار مشارکت در اجرای طرح برگزار شود.

مدیر محیط زیست و کیفیت شرکت آب منطقه‌ای یزد، نفوذ فاضلاب منازل مسکونی به قنوات در برخی مناطق کشاورزی و مسکونی استان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از منابع آب و جلوگیری از آلودگی آنها، مقرر شد اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در این مناطق در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد و موضوع تأمین اعتبار مجدد نیز پیگیری شود.

غلام نژاد همچنین تکمیل برنامه ایمنی آب و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی کارگروه مدیریت کیفیت منابع آب استان را از دیگر محور‌های این نشست برشمرد و افزود: بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اقدامات لازم را برای تکمیل اطلاعات مورد نیار کارگروه، در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار دهد.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول، تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد و حفاظت از منابع آب و صیانت از محیط‌زیست استان یزد را از اهداف این جلسات دانست.