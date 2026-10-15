خانواده زنده‌یاد ناصر حلاجیان یک واحد ۱۱۸ مترمربعی مجهز به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان به انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خانواده نیک‌اندیش زنده‌یاد ناصر حلاجیان یک واحد ۱۱۸ مترمربعی با تجهیزات کامل و به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان به انجمن حمایت از بیماران سرطانی شهرستان رامسر اهدا کردند.

مسلم قبادیان فرماندار رامسر در آیین واگذاری این ملک با قدردانی از اقدام خیرخواهانه این خانواده گفت: رامسر در کار‌های خیر پیشگام است و ۷۰ درصد مدارس شهرستان با مشارکت خیران ساخته شده‌اند.

وی افزود: این اقدام نیز نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت نیکوکاران در حمایت از بیماران نیازمند است. تمام تلاش دولت نیز بر حل مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه درمان، متمرکز است.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات سلامت، خواستار تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان در غرب مازندران، به‌ویژه شهرستان رامسر شد.

بهمن سام‌خانیان دادستان عمومی و انقلاب رامسر نیز همت خیران را جلوه‌ای از نوع‌دوستی دانست و از آمادگی دستگاه قضایی برای فراهم کردن زمینه فعالیت‌های خیرخواهانه خبر داد.

حجت‌الاسلام صفر قاسمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر، با قدردانی از خانواده زنده‌یاد ناصر حلاجیان گفت: این خانواده یک واحد ۱۱۸ مترمربعی را در یکی از بهترین نقاط شهر رامسر، همراه با تجهیزات کامل، به انجمن اهدا کرده‌اند که ارزش تقریبی آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر از سال ۱۳۹۲ با همت خیران فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۰۰ بیمار را پذیرش کرده است. در این مدت نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به هزینه‌های درمان بیماران پرداخت شده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال جاری گفت: در شش ماه نخست امسال، ۲۸ بیمار پذیرش شده‌اند و ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه برای حمایت از بیماران پرداخت می‌شود.

حمایت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از کودکان، زنان و مردان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنان، اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره پیشگیری، تشخیص و درمان به‌موقع سرطان و تهیه بانک اطلاعات بیماران شهرستان، از جمله اهداف این انجمن است.

اهدای این واحد از سوی همسر و فرزندان زنده‌یاد ناصر حلاجیان، گامی در حمایت از فعالیت‌های انجمن و تداوم خدمات به بیماران مبتلا به سرطان در رامسر به شمار می‌رود.