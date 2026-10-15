کتابخانه استاندارد اسدآباد که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده، با پیشرفت ۶۵ درصدی همچنان نیمه‌تمام است و برای تکمیل آن ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.

مهدی مرادیان تمجید افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۴۰۰ مترمربع در دو طبقه و با سازه بتنی در حال اجراست و برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

او با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های شهرستان اسدآباد همدان تاکید کرد: این شهرستان دارای ۷ باب کتابخانه شامل ۶ کتابخانه ثابت و یک کتابخانه سیار است.

مرادیان تمجید افزود: در مجموع، ۷۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های شهرستان اسدآباد وجود دارد و سه‌هزار و ۲۰۰ نفر نیز عضو فعال این کتابخانه‌ها هستند.