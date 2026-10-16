به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان کاشان گفت: این همایش با هدف تبیین دستاورد‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و آشنایی هرچه بیشتر بانوان با نحوه مشارکت در طرح‌های عمرانی حرمین مطهر برگزار شد.

صدیقه سادات طباطبایی افزود: بانوان کاشانی در پویش‌های مختلفی از جمله طرح گلاب برای معطر‌سازی حرمین شریفین و بافت فرش‌های دستباف برای صحن عقیله بنی‌هاشم (س)، نقش مؤثری داشته‌اند.

وی گفت: در این همایش مقدار زیادی طلاجات، پول نقد و فرش ومحصولات کشاورزی اهداء شد.