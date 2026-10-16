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همایش بزرگ بانوان حرمساز؛ طلایهداران حضرت زینب (س) در در کنار مرقد مطهر امام زاده حبیب بن موسی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان کاشان گفت: این همایش با هدف تبیین دستاوردهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و آشنایی هرچه بیشتر بانوان با نحوه مشارکت در طرحهای عمرانی حرمین مطهر برگزار شد.
صدیقه سادات طباطبایی افزود: بانوان کاشانی در پویشهای مختلفی از جمله طرح گلاب برای معطرسازی حرمین شریفین و بافت فرشهای دستباف برای صحن عقیله بنیهاشم (س)، نقش مؤثری داشتهاند.
وی گفت: در این همایش مقدار زیادی طلاجات، پول نقد و فرش ومحصولات کشاورزی اهداء شد.