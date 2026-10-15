پرچم ایران در مراسمی رسمی با حضور مسئولان برگزاری بازی‌ها، سرپرست کاروان ایران و جمعی از ورزشکاران کشورمان در دهکده بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا به اهتزاز درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رسمی اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و خوشامدگویی به کاروان «جان‌فدای ایران قوی» امروز در پلازای دهکده بازی‌ها برگزار شد.

در این مراسم، سیدمحمد پولادگر، نایب‌رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان اعزامی ایران، به همراه جمعی از ورزشکاران کشورمان به نمایندگی از کاروان جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

در این آیین، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در محل برگزاری مراسم به اهتزاز درآمد و مسئولان برگزاری بازی‌ها ضمن خوشامدگویی به نمایندگان کشورمان، هدیه‌ای یادبود به رسم میزبانی به سیدمحمد پولادگر اهدا کردند.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و با حضور ۱۶۶ ورزشکار شامل ۱۰۴ مرد و ۶۲ زن در ۱۵ رشته ورزشی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا حضور خواهد داشت.

مراسم اهتزاز پرچم کشور‌های شرکت‌کننده، از آیین‌های رسمی پیش از آغاز بازی‌ها به شمار می‌رود که با هدف استقبال از کاروان‌های ورزشی و گرامیداشت حضور کشور‌های شرکت‌کننده برگزار می‌شود.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) در ژاپن برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود و ورزشکاران کشور‌های آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی برای کسب مدال به رقابت خواهند پرداخت.