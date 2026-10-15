به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فیض قربانی گفت: سطح زیر کشت انار در استان یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار است و شهرستان پاوه با حدود یک‌هزار هکتار، بیشترین سهم را در تولید این محصول دارد.

وی افزود: ارقام ملس ساوه، شیرین ساوه، شاروانی، قم، گلوباریک، مزله و ارقام محلی در باغات انار استان کشت می‌شوند.

قربانی با اشاره به اینکه انار از محصولات مناسب مناطق نیمه‌گرمسیری است افزود: شرایط اقلیمی پاوه، جوانرود و گیلانغرب ظرفیت مناسبی برای پرورش این محصول فراهم کرده و انار پاوه از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

وی گفت: با توجه به نیاز آبی نسبتاً پایین، کیفیت مطلوب و ظرفیت تولید استان، توسعه باغات با ارقام باکیفیت و پربازده در دستور کار است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: بخش عمده انار استان در بازار‌های داخلی عرضه می‌شود و بخشی نیز به سایر استان‌ها و کشور عراق ارسال می‌شود.

وی توسعه صنایع فرآوری را ضروری دانست و گفت: انار‌های درجه دو معمولاً به روش سنتی به رب انار تبدیل می‌شوند؛ درحالی‌که توسعه صنایع فرآوری می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و رونق تولید کمک کند.