مراسم افتتاحیه «هشتمین همایش تجاری حمل و نقل بین المللی راه ابریشم جدید» امروز در شهر آستانه قزاقستان با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزرای حمل و‌نقل کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و شرکت‌های حمل و‌نقل بین المللی در حوزه ترانزیت و لجستیک برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداسیما، هشتمین همایش تجاری بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک «راه ابریشم جدید» از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵) در شهر آستانه، در چارچوب هفته حمل‌ونقل قزاقستان برگزار می‌شود.

این همایش در کنار بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک برگزار می‌شود و نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و کارشناسان این حوزه را گرد هم می‌آورد.

محورهای اصلی این همایش شامل توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل، مسیر بین‌المللی ترانس‌خزر یا کریدور میانی، کریدور ترانس‌افغان، کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، حمل‌ونقل چندوجهی، رفع موانع مرزی و دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین است.

نشست راهبردی اصلی نیز با عنوان «راه ابریشم دیجیتال: هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در لجستیک» برگزار می‌شود.

این رویداد برای بررسی فرصت‌های همکاری ایران و قزاقستان در ترانزیت کالا، اتصال شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه مسیرهای منطقه‌ای و افزایش جریان مبادلات تجاری اهمیت دارد.

گفتنی است، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان شب گذشته در راس هیاتی با هدف گسترش تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، رایزنی با مقامات عالی‌رتبه قزاقستان و شرکت در چهاردهمین اجلاس وزیران حمل و‌نقل سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) وارد قزاقستان شد.