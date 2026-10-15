رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، از میزبانی این استان از بیش از ۲۰۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امید یوسفی با اشاره به اهمیت اکولوژیکی استان گفت: تالاب‌های مهم و منحصربه‌فردی همچون «شیبلو»، «کانی‌برازان»، «سولدوز»، «درگه سنگی»، «حسنلو»، سد حسنلو و همچنین حوضه رودخانه ارس، کانون‌های اصلی حضور و زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر در منطقه به شمار می‌روند.

او با برشمردن مهم‌ترین گونه‌های مهاجر تصریح کرد: انواع غازها، اردک‌ها، آنقوت، آبچلیک‌ها، خوتکا و کشیم از جمله پرندگانی هستند که بیشترین جمعیت را در این زیستگاه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. این پرندگان تا زمان مساعد بودن شرایط اقلیمی، زمستان را در تالاب‌های استان سپری کرده و از اواخر زمستان (اسفندماه) به تدریج به زیستگاه‌های اصلی خود بازمی‌گردند.

یوسفی یادآور شد: فرآیند پایش و سرشماری این پرندگان به‌طور سالانه توسط کارشناسان اداره‌کل محیط‌زیست در ماه‌های دی و بهمن انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان با تأکید بر نقش کلیدی پرندگان مهاجر در حفظ تعادل اکوسیستم و کنترل طبیعی آفات گفت: حراست از این سرمایه‌های طبیعی نیازمند عزم همگانی است.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست با اقداماتی نظیر پایش مستمر زیستگاه‌ها، کنترل فعالیت‌های حاشیه‌ای تالاب‌ها، جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و برخورد با هرگونه صید و شکار غیرمجاز، تلاش می‌کند امنیت این مناطق را تضمین کند.

یوسفی در پایان با تأکید بر لزوم جلب مشارکت جوامع محلی خاطرنشان کرد: آگاه‌سازی عمومی و همراهی شهروندان ساکن در جوار تالاب‌ها، اصلی‌ترین بازوی حفاظتی برای صیانت از این زیستگاه‌های ارزشمند و پرندگان مهاجر است.