نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی: جهل و ناآگاهی، زمینه‌ساز فتنه‌هاست و آگاهی‌بخشی باید به یک برنامه ملی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در دیدار مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور و راهبران جهاد تبیین استان با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن گفت: بسیاری از فتنه‌ها و آسیب‌هایی که کشور با آن مواجه شده، ریشه در جهل و ناآگاهی دارد و برای پیشگیری از تکرار آنها باید آموزش‌های هدفمند و اولویت‌دار به یک برنامه جامع و الزام‌آور در سطح جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی و مسئولیت همگانی در این زمینه افزود: همه افراد جامعه در قبال آگاهی‌بخشی مسئول‌اند و این مسئولیت تنها به روحانیت، مساجد و مراکز فرهنگی محدود نمی‌شود و خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر نهاد‌های اجتماعی نیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر شناسایی مخاطبان واقعی برنامه‌های آگاهی‌بخشی گفت: بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های فرهنگی، مخاطبان تکراری دارند، در حالی که بسیاری از جوانان و افرادی که بیشتر در معرض تبلیغات دشمن قرار دارند، در این برنامه‌ها حضور پیدا نمی‌کنند.

آیت الله عبادی با تأکید بر ضرورت شناسایی مخاطبان جدید و بهره‌گیری از روش‌های مؤثر آموزشی افزود: صرف تلاش در مساجد، جلسات و برنامه‌های فرهنگی کافی نیست و باید برای افرادی که در معرض تبلیغات بیگانه و عملیات روانی دشمن قرار دارند نیز برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی باید از یک فعالیت پراکنده به برنامه‌ای نظام‌مند تبدیل شود، گفت: کارشناسان باید مسائل اولویت‌دار و حقایقی را که نسل جوان و اقشار مختلف جامعه باید بدانند، شناسایی و دسته‌بندی کنند و سپس این مطالب را در قالب آموزش‌های کوتاه، تخصصی و متناسب با گروه‌های مختلف تدوین کنند.

آیت‌الله عبادیه مچنین با اشاره به هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حیثیتی فتنه‌ها برای کشور افزود: بسیاری از فتنه‌ها از بستر ناآگاهی و فریب‌خوردگی شکل می‌گیرند و دشمن با شناخت دقیق از نقاط ضعف و شیوه‌های اثرگذاری بر مخاطبان، برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی و فعالیت‌های فرهنگی برای آگاهی‌بخشی به جامعه گفت: این اقدامات ارزشمند است، اما باید فراگیرتر شود و به افرادی برسد که بیش از دیگران به این آگاهی‌ها نیاز دارند.

عظیم ابراهیم‌پور مسوول قرارگاه جهاد تبیین کشور نیز در دیدار با راهبران جهاد تبیین استان به ضرورت جهاد تبیین پرداخت وگفت: فعالیت‌های مثبت و امید آفرین بسیاری در عرصه‌های مختلف در کشور انجام شده که لازم است هر فرد به سهم خود برای دیگران بازگو کند.

وی با اشاره به جنگ‌ها و فتنه‌ها در سال‌های اخیر گفت: روشنگری در خصوص حوادث اخیر و بیان دستاورد‌های ایران در این بازه باید جهادی تببین شود و به مردم منتقل شود.