



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مراسم معرفی مدیر کل جدید این کانون در فارس گفت: با توجه به وجود ظرفیت دانشگاه شیراز در حوزه ادبیات کودک، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان فارس هم باید در این حوزه و با استفاده از این ظرفیت به یک الگو در کشور تبدیل شود.

کریمی در ادامه بر ضرورت افزایش تعداد مراکز کانون پرورش فکری در استان تاکید کرد و افزود: در این مسیر هم باید با کمک گرفتن از ظرفیت خیّرین و حمایت‌های این گروه، در جهت توسعه واحد‌های ثابت و حتی واحد‌های سیّار روستایی تلاش کرد.

وی همچنین رشد و ارتقای دو کانون فناوری نوین و کانون زبان به عنوان دو بال پرواز کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مورد انتظار و تاکید قرار داد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس هم در این مراسم گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دانش آموزان را از سوال کردن به اندیشیدن ،گفتگو کردن و کشف کردن می‌رساند.

کلاری با بیان اینکه هم افزایی این مجموعه با آموزش و پرورش سبب رشد کانون ها در عین استقلال آن ها می شود گفت:کارکنان این مجموعه از رتبه بندی محروم هستند و این ضرورت که همانند کارکنان و معلمان آموزش و پرورش مشمول رتبه بندی شوند ، در خواست کرد.

در پایان این مراسم آقای منصور امینی به عنوان مدیر کل کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان استان فارس معرفی و از تلاش‌های آقای علی خواجه نژادیان تقدیر شد.