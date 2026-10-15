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با هدف پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی در مناطق محروم و حاشیه شهرها، همایش طرح مرکز محلی همیاری خانواده در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، برای اجرای این طرح، پایگاهی به عنوان مرکز محلی همیاری خانواده در بستر اجتماعی یکی از مساجد یا مراکز فرهنگی محلی؛ یا خیریه و یا گروه جهادی و یا محافل خانوادگی فعال در محل یا سایر ظرفیتها شکل میگیرد.
خدمات همیاری متمرکز نیز با محوریت گروهی از فارغ التحصیلان حوزی و دانشگاهی و فعالان فرهنگی اجتماعی بومی و مستقر در محلات پیش میرود.
این همیاران بعد از گذراندن آموزشهای ویژه به عنوان همیارشتاب دهنده تخصصی خانواده پذیرش شده و هریک در بازه زمانی یکساله، تعداد ۵ الی ۱۵ خانواده آسیب دیده را تحت همیاری متمرکز خود قرار میدهند.