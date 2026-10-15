معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های طرح های مسکن پیش از افتتاح گفت:در هر جایی که ساخت‌وساز انجام می‌شود باید ابتدا زیرساخت‌ها از جمله برق، آب، فاضلاب و محوطه‌سازی آماده شود تا محیطی مناسب برای زندگی مردم فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدجعفر قائم پناه در سومین روز سفر به استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح ۱۱۲۴۸ واحد مسکن شهری و روستایی با تاکید بر ضرورت تامین مسکن مناسب برای مردم گفت:کمک به معیشت و زندگی مردم از تاکیدات رئیس جمهور است و تلاش برای آماده‌سازی و تحویل واحد‌های مسکونی مناسب یکی از مصادیق تحقق این رویکرد به شمار می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های طرح های مسکن پیش از افتتاح افزود: در هر جایی که ساخت‌وساز انجام می‌شود باید ابتدا زیرساخت‌ها از جمله برق، آب، فاضلاب و محوطه‌سازی آماده شود تا محیطی مناسب برای زندگی مردم فراهم شود. چرا که واحد‌های مسکونی نباید پیش از تکمیل این زیرساخت‌ها افتتاح شوند.

قائم‌پناه گفت: واحد‌هایی که ساخته می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشند.

وی در ادامه از تلاش‌های بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کرد و با اشاره به بازدید از منطقه آذرشهر و طرح های فاضلاب و برق گفت: در آنجا نیز به نقش همکاری‌های استاندار در توسعه استان اشاره شد و این همکاری‌ها بسیار مفید بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود:به سهم خود و از طرف رئیس جمهور از استاندار آذربایجان شرقی همکاران ایشان، معاونان و همه مدیران استان که برای فراهم کردن آسایش و آرامش مردم در شرایط کنونی تلاش می‌کنند بی‌نهایت قدردانی می‌کنم.