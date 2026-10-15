به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه از ادامه عملیات تکمیلی عرشه باقیمانده پل B۵ در تقاطع چهارسطحه آذربایجان خبر داد؛ طرحی که نقش کلیدی در اتصال بلوار ساوالان به کمربندی خاتم‌الانبیا (ص) دارد.

سعید خوش‌طینت با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این جبهه کاری اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات احداث بخش باقیمانده از عرشه پل B۵ در حال انجام است.

وی در ادامه به جزییات فنی این مرحله اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، تیم‌های اجرایی مشغول انجام عملیات اسکافولدبندی، آرماتوربندی، قالب‌بندی و سایر اقدامات سازه‌ای مرتبط هستند تا بستر لازم برای بتن‌ریزی نهایی و تکمیل این محور رفت‌وآمدی فراهم شود.