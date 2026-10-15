باحضور فرماندار بوکان درشورای مدیریت محله محور روستای زاواکوه، به مسائل و مشکلات اهالی چند روستای ایل گورک؛ رسیدگی و راهکار‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خشایار صنعتی فرماندار بوکان درشورای پیشرفت محله محور که باحضور مسئولین شهرستانی و دهیاران و اهالی چندین روستای ایل گورک که در روستای زاواکوه برگزار شد توسعه مشارکت‌های مردمی در قالب مدیریت محله‌محور را رویکردی تازه در مدیریت شهری و روستایی این شهرستان دانست وبه همکاری مردم روستا‌ها با مسئولین تاکید کرد وگفت: مشارکت مردمی در برنامه‌های عمرانی، خدماتی وبهداشتی می‌تواند تأثیر زیادی بر ارتقاء و پیشرفت سطح روستا‌ها بگذارد.

فرماندار بوکان با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات روستائیان و خواسته‌های به حق آنها یکی از وظایف مهم مسئولان است، افزود:در نظام مقدس جمهوری اسلامی شان و تعهد هر مدیرومسئول خدمتگزاری است و مسئولان باید از فرصت به دست آمده در راستای تحقق شان، خدمتگزاری به‌صورت جهادی و با عزم اراده بالا به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نهایت استفاده را ببرند و در انجام امور مردم کوشا باشند.

صنعتی در ادامه ایجاد فرهنگ سازی درخصوص بهداشت روستا‌ها را امری ضروری دانست و اظهارداشت:فرهنگ سازی در حوزه بهداشت و سلامت مردم باید جدی گرفته شود.

صنعتی درادامه آموزش و فرهنگ‌سازی را از مهم‌ترین عوامل در بهبود بهداشت محیط عنوان کرد و ایجاد زمینه آموزشی را ازوظایف شورا‌ها دهیاران و روحانیون روستا‌ها عنوان کرد.

توسعه زیرساخت‌های بهداشتی از جمله ایجاد و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، همچنین بهسازی منابع آب و تأمین تجهیزات دفع زباله در روستا‌ها، جلوگیری از بین رفتن مراتع و جنگل و طبیعت ایجاد آلودگی سد‌ها از طریق خانه باغ‌ها و کارگاه‌ها از مواردومشکلاتی بود که فرماندار بوکان به آنها اشاره کرد و درخصوص پیگیری آنهاتاکید کرد.

پروژه گازرسانی، آسفالت جاده‌ها ومعابر روستایی، انجام بسیاری از پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، تخصیص تسهیلات جهت مقاوم سازی مساکن وطرح صد امام جهت محرومیت زدایی نیز از خدماتی بود که فرمانداربوکان به آنها اشاره کرد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای روستا‌ها با رویکرد حل مسائل از مسیر مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی مورد بررسی قرار گرفت وراهکار‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به آنان مطرح شد و بر تقویت ارتباط مستقیم میان مردم، مدیران و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند شناسایی و حل مسائل تأکید شد.