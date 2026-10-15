همایش ادبی «در سایه سار غزل حافظ» با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پردیس زینبیه و جمعی از شاعران جنوب شرق استان تهران، در سالن بانو پروین اعتصامی دانشگاه فرهنگیان پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،محمود برزگر گفت: حافظ علاوه بر شعریکی از نشانه‌های درخشان فرهنگ ایرانیان استت و برای شناساندن این ستاره بی بدیل و سایر مفاخر بزرگ ایران باید بیش از این تلاش کرد.

برزگر ضمن قدردانی از حضور شاعران، دانشجو معلمان جنوب شرق استان تهران، در بزرگداشت حافظ از تعامل خوب دانشگاه فرهنگیان در رویداد‌های فرهنگی هنری قدردانی کرد.

زهره برهانی رئیس دانشگاه فرهنگیان پیشوا نیز در خصوص عظمت لسان الغیب در ایران و جهان متنی زیبا قرائت کرد و گفت: ظرفیت و استعداد بالای دانشجو معلمان عاشق ادبیات سخن گفت و برای برگزاری فعالیت‌های ادبی مشترک اعلام آمادگی کرد.

در ادامه، دکتر قنبرعلی کرمانی شاعر و نویسنده و پژوهشگر ادبیات شفاهی ضمن خوانش غزلیات ناب حافظ، به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف شعر این شاعر بزرگ پرداخت.