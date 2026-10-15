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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اقدامات موثر در طرح ملی مدیریت هوشمند شبکه برق حدود ۱۲٫۰۳ مگاوات توان مصرفی را کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلیلی در حاشیه سیودومین مانور سراسری طرح مهتاب که به میزبانی برق شهر نیر در استان و در ارتباط برخط تصویری با شرکت توانیر با سایر شرکتهای توزیع برق کشور برگزار شد، اعلام کرد: در این مدت، ۱۶۷ انشعاب غیرمجاز و دستکاری جمعآوری، ۲۳ برق غیرمجاز دستفروشان و اصناف سیار شناسایی و ۳۰ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شده است.
وی افزود: شش هزار و ۳۰۶ دستگاه کنتور مشترکان جدید نصب، دو هزار و ۴۹۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی تست و چهار هزار و ۱۰۶ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT انجام شده است.
این مسئول اضافه کرد: تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت نیز ۳۱ هزار و ۹۹۷ مورد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف گفت: بازدید و تست ۸۵۴ مسجد و مرکز مذهبی، نصب هزار و ۱۴ فیوز محدودکننده توان مصرفی، تنظیم ۲ هزار و ۲۴۲ ساعت نجومی و تعدیل بار ۱۷ هزار و ۱۵۶ چراغ شهری، بینراهی و پارکها از دیگر اقدامات این طرح بوده است.
وی ادامه داد: در بخش توسعه و بهسازی شبکه نیز ۱۰۸ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۹ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت احداث شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع شش میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ کیلوواتساعت انرژی در قالب اقدامات این طرح احصا شده است.