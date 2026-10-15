به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلیلی در حاشیه سی‌ودومین مانور سراسری طرح مهتاب که به میزبانی برق شهر نیر در استان و در ارتباط برخط تصویری با شرکت توانیر با سایر شرکت‌های توزیع برق کشور برگزار شد، اعلام کرد: در این مدت، ۱۶۷ انشعاب غیرمجاز و دستکاری جمع‌آوری، ۲۳ برق غیرمجاز دستفروشان و اصناف سیار شناسایی و ۳۰ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شده است.

وی افزود: شش هزار و ۳۰۶ دستگاه کنتور مشترکان جدید نصب، دو هزار و ۴۹۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی تست و چهار هزار و ۱۰۶ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT انجام شده است.

این مسئول اضافه کرد: تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت نیز ۳۱ هزار و ۹۹۷ مورد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف گفت: بازدید و تست ۸۵۴ مسجد و مرکز مذهبی، نصب هزار و ۱۴ فیوز محدودکننده توان مصرفی، تنظیم ۲ هزار و ۲۴۲ ساعت نجومی و تعدیل بار ۱۷ هزار و ۱۵۶ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها از دیگر اقدامات این طرح بوده است.

وی ادامه داد: در بخش توسعه و بهسازی شبکه نیز ۱۰۸ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۹ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت احداث شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع شش میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی در قالب اقدامات این طرح احصا شده است.