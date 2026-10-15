به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل بهزیستی خوزستان با گرامیداشت روز عصای سفید، این روز را نماد هویت اجتماعی و تجلی مطالبات برحق افراد نابینا و کم‌بینا دانست و گفت: با وجود اینکه بسیاری از افراد نابینا و کم‌بینا با تکیه بر تجارب و مهارت‌های خود به ظرفیت مشارکت فعال در عرصه‌های شغلی و اجتماعی دست یافته‌اند، اما مکررا شاهدیم که فرصت‌های شغلی آنان در پس تبعیض و ناآگاهی برخی دستگاه‌ها از بین می‌رود؛ به همین جهت پیام اصلی روز عصای سفید، درک مطالبات این عزیزان برای دستیابی به زندگی پویا و شکوفا است.

مهران کریمیان تمامی معلولان دارای پرونده در بهزیستی خوزستان را ۱۱۴ هزار و ۴۱۶ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، اطلاعات ۱۹ هزار و ۴۹۸ نفر با معلولیت بینایی در بانک اطلاعاتی اداره کل بهزیستی استان ثبت شده و از خدمات سازمان بهره‌مند هستند.

او ادامه داد: در استان خوزستان ۶ هزار و ۷۸۵ نفر دارای معلولیت خفیف، پنج هزار و ۴۴ نفر دارای معلولیت متوسط، پنج هزار و ۱۸۵ نفر دارای معلولیت شدید و ۲ هزار و ۴۵۶ نفر دارای معلولیت خیلی شدید هستند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: عوامل ارثی و مادرزادی، سوءتغذیه، ابتلا به تراخم، آب سیاه، آب مروارید، دیابت و آسیب‌های ناشی از سوانح از مهم‌ترین عوامل ایجاد نابینایی رسمی هستند که در این میان عوامل مادرزادی و ارثی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

او افزود: خوزستان دارای پنج انجمن نابینا و کم‌بینا در شهرستان‌های آبادان، اهواز، دزفول، بهبهان و امیدیه است که در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، مددکاری و برگزاری مناسبت‌ها فعال هستند.