به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حضور در کنار خانواده شهدا، ادای احترام به مقام والای ایثار و فداکاری مردانی است که برای دفاع از میهن، جان خود را فدا کردند.

هیئت اعزامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی امیر دریادار جلیل مقدم معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش سرافراز کشورمان در سفر به خراسان شمالی، با خانواده شهدای ناو دنا دیدار و از آنان دلجویی کرد.