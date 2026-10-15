وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی هشتمین همایش تجاری بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک راه ابریشم جدید در قزاقستان گفت: ایران آماده است تا با همه ذینفعان برای توسعه راه‌حل‌های عملی که حمل و نقل ارزان و بدون توقف در منطقه را تضمین می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر را برای همه رقم می‌زند، همکاری کند.

ایران آماده همکاری برای توسعه حمل و نقل ارزان و بدون توقف در منطقه

ایران آماده همکاری برای توسعه حمل و نقل ارزان و بدون توقف در منطقه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق با دعوت از وزیران حمل و نقل عضو اکو، به تعهد مشترک در چندجانبه‌گرایی، نوآوری و همبستگی افزود: با هم، می‌توانیم نظام های حمل‌ونقل انعطاف‌پذیرتری بسازیم و پیوندپذیری منطقه‌ای را ارتقا بخشیم .

صادق در این نشست با عنوان راه ابریشم دیجیتال: هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در لجستیک ابراز امیدواری کرد؛ نتایج مثبت این نشست می تواند به مثابه یک نقشه راه، به توسعه زیرساختها و تقویت اتصالات حمل و نقلی و توسعه ترانزیت میان کشورهای منطقه منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی، تقویت زیرساخت ها و اتصالات حمل و نقلی با رویکرد کریدور محور را یکی از نکات بسیار مهم در برنامه ریزی برای ساخت و تکمیل شبکه اتصالات حمل و نقلی دانست و افزود: توسعه زیرساختهای منطقه ای میان کشورهای منطقه باید به گونه ای باشد که حلقه های مفقودشده کریدورهای ترانزیتی را رفعکند تا در پرتو آن شبکه ای منسجم برای تقویت ترانزیت و تجارت بین کشورها در منطقه فراهم گردد.

او گفت: اتخاذ این رویکرد در ساخت و تکمیل کریدورها و در کنار آن دیجیتالی کردن حمل و نقل، فرصتی بی‌نظیر را برای ساده‌سازی فرایندهای عملیات ترانزیت و لجستیک، کاهش هزینه‌هاو افزایش بهره‌وری کریدورهای ترانزیتی فراهم می کند.

صادق ادامه داد: ایجاد بسترهای دیجیتال منطقه‌ای در کریدورهای ترانزیتی می‌تواند شفافیت را به میزان قابل توجهی افزایش تأخیر در فرایندها را کاهش دهد در این صورت رقابت‌پذیری تجاری در کریدورهای ترانزیتی تقویت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری که پل ارتباطی راهگذرهای ترانزیتی به شمار می رود و دروازه‌ای حیاتی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه محسوب می شود، به عنوان شریکی برای کشورهای منطقه در جهت دستیابی به یکپارچگی منطقه‌ای و رقابت‌پذیری جهانی عمل می کند.

او با تاکید بر اینکه نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، سنگ‌بنای تسهیل تجارت است، گفت: ایران گام‌های بزرگی در توسعه شبکه راه‌آهن، بزرگراه‌ها و بنادر خود برداشته است تا شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته ایجاد کند که از جریان‌های تجاری روان حمایت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بندر چابهار در جنوب شرقی ایران که دسترسی راهبردی کشورهای خشکی‌بست به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند، به شبکه ریلی ایران متصل شده و به زودی بطور ارزان و بی مانع در دسترس کشورهای منطقه خواهد بود.

به گفته فرزانه صادق، این بندر به‌عنوان دروازه‌ای حیاتی برای کشورهای آسیای مرکزی و فراتر از آن عمل کرده و تجارت آن‌ها را با بازارهای جهانی تسهیل کرده و زمان و هزینه‌های ترانزیت را کاهش می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تعهد ایران به راهگذر بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب نشانگر تلاش ما برای ایجاد نظامات حمل‌ونقل چندوجهی کارآمد است.

او افزود: این راهگذر که هند، ایران، روسیه، آسیای مرکزی و شمال اروپا را به هم متصل می‌کند،دارای ظرفیت عظیمی برای تغییر پویایی تجارت منطقه‌ای و ارائه یک مسیر ترانزیتیقابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه برای کشورهای منطقه است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تحولهای دیجیتال نیز فرصتی بی‌سابقه برای ساده‌سازی لجستیک، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و عبور مرزی بدون توقف را ارائه می‌دهد.

او خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اجرای فناوری‌های هوشمند، مانند نظامات مدیریت گمرکی یکپارچه، ردیابی خودکار بار و تحلیل‌های پیش‌بینانه برای بهینه‌سازی زنجیره تأمین، تحول دیجیتال را در بخش حمل‌ونقل خود به‌کار بسته است.

صادق تاکید کرد: بی تردید تلاش‌های مشترک برای ایجادبسترهای دیجیتال منطقه‌ای می‌تواندشفافیت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، تأخیرها را کاهش دهد و رقابت‌پذیری تجاری را تقویت کند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن قدردانی از وزارت حمل و نقل قزاقستان برای میزبانی و سازماندهی مطلوب این اجلاس، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این نشست، زمینه تقویت همکاری حمل و نقلی و ترانزیتی کشورهای منطقه را فراهم کرده و باعث ایجاد رشد تجارت و ترانزیت در منطقه شود.