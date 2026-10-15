به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس اداره عشایر آموزش و پرورش استان گلستان در آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه عشایری شبانه روزی علامه طباطبایی بخش مرزی داشلی برون گفت: با هدف عدالت آموزشی و افزایش سرانه ورزشی ؛این زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده که یک میلیارد تومان آن با کمک خیران و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

مجید یازرلو افزود: در دو سال گذشته با هدف عدالت آموزشی و افزایش سرانه ورزشی مدارس عشایری ۱۱ زمین چمن مصنوعی در مدارس عشایری گلستان احداث و به بهره برداری رسیده است.