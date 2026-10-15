رئیس ستاد قرارگاه راهیان نور سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، از برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۵ هزار دانش‌آموز استان به اردوهای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید بهشتی‌راد با بیان اینکه از این تعداد ۱۰ هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور و ۱۵ هزار نفر به مناطق عملیاتی داخل استان اعزام می‌شوند. گفت: اعزام دانش‌آموزان از اوایل آبان آغاز می‌شود و تا پیش از ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی داخل استان دو روزه و اردوهای مناطق عملیاتی جنوب کشور سه روزه خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به آمادگی یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس استان برای میزبانی از کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی سراسر کشور گفت: ظرفیت میزبانی از ۴۰۰ هزار نفر در مناطق عملیاتی استان فراهم است و در این راستا با استان‌های مختلف برای اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی تفاهم‌نامه منعقد خواهیم کرد.

وی آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور عنوان کرد و افزود: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر آنان با تاریخ دفاع مقدس و فداکاری‌های رزمندگان است.