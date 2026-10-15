مرزبان شهید عباس نصری که سودای دیدار رهبر را در دل داشت، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در جنگ رمضان در پاسگاه بیات ۲ موسیانِ دهلران به شهدات رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بعضی آدم‌ها پیش از ثبت نامشان در شمار شهیدان، نشانی از شهادت در رفتار و منش خود دارند و شهید عباس نصری، مرزبان غیور ایلامی، از همین تبار بود که در سنگر دفاع از وطن ایستاد و در همان مسیری که برگزیده بود به وصال رسید.

این مرزبان دلاور در ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در جنگ رمضان، سه روز پس از شهادت رهبر شهید و قائد امت، در حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به پاسگاه مرزی بیات ۲ در موسیان همراه با تعدادی از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید نصری آرزوی دیدار رهبرش را در دل داشت، اما شهادت او را به دیداری دیگر رساند و سرنوشت برای این عاشق ولایت، پایانی از جنس وصال رقم زد.

به گفته خانواده و همرزمانش، این مرزبان شهید با شهادتش از سنگر خاکی مرز به جایگاه دیدار با معبود دست یافت و یاد و خاطره‌اش همچنان در دل بازماندگان زنده می‌دانند.

شهادت، پایان زندگی زمینی او بود، اما آنچه برای نزدیکان و هم‌خدمتی‌هایش باقی ماند، تنها خاطره آخرین لحظات نبود، بلکه منش و رفتاری ماندگار بود که در روز‌های خدمت از خود به یادگار گذاشته است.

در خانه این شهید، جای خالی پدر با حضور دو یادگارش معنا گرفته است؛ یک پسر و یک دختر که پدر را از قاب عکس‌ها و روایت روز‌های گذشته می‌شناسند.

همسر این شهید والامقام نیز داغ فراق را بر دل دارد، اما زندگی او به سوگواری ختم نشده است و با حضور شبانه در اجتماع‌های حمایت از انقلاب، همراهی با باور‌های همسر شهیدش را تداوم بخشیده است.