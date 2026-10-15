



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ویژه برنامه‌های میلاد جبل الصبر، سرچشمه ایستادگی حضرت زینب (س) از عصر امروز در حرم مطهر احمدی و محمدی آغاز می‌شود.

اجرای گروه سرود فرزندان ایران ، سخنرانی مذهبی حجه الاسلام صفری ، مولودی‌خوانی حاج خائف پناه به همراه توزیع بسته‌های تبرکی از برنامه‌های آستان مقدس شاهچراغ (ع) در سالروز میلاد حضرت زینب است.

این مراسم در دیگر بقاع متبرکه استان هم برگزار می شود.

پنجم جمادى الاول سالروز میلاد حضرت زینب کبرى (س) است.