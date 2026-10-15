مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در جشنواره ملی نمد گفت: تولید محصولات نمدی متناسب با سلیقه بازار‌های جهانی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، حیدر صادقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استانداردسازی محصولات نمدی اظهار کرد: این فرایند با هدف تولید محصول متناسب با سلیقه بازار‌های جهانی در حال انجام است و می‌تواند زمینه افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی فعالان این هنرصنعت را فراهم کند.

وی برگزاری جشنواره‌های تخصصی نمد را زمینه‌ساز توسعه تولید، رونق بازار و افزایش ارزش افزوده این محصول دانست و افزود: امسال توسعه ماشین‌آلات نیمه‌صنعتی مورد نیاز برای ارتقای تولید محصولات نمدی در دستور کار قرار گرفته و تدوین اطلس صنایع‌دستی نیز با هدف تقویت بازاریابی ملی و بین‌المللی این محصولات دنبال می‌شود.

همزمان با جشنواره ملی نمد آثار نمدمالان و عرضه‌کنندگان ۱۳ استان کشور در نمایشگاه تخصصی نمد با ۶۰ غرفه در استان چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته شد و علاقمندان می‌توانند تا ۲۴ مهر، از این نمایشگاه در مکان دائمی نمایشگاه بین المللی شهرکرد بازدید کنند.