اختصاص ۹.۳ هکتار زمین به مشمولان در شهرستان فریدونشهر و افتتاح یک خیابان در دولت آباد برخوار را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان در میز خدمت شهرستان فریدونشهر گفت: برای اجرای طرح‌های مسکن شامل قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن، مسکن ایثارگران و معلولان، ۹و ۳ دهم (نه و سه دهم) هکتار زمین در شهرستان فریدونشهر اختصاص یافته است که در صورت نیاز۶ هکتار دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود.

حمیدرضا فلاح افزود: در شهر برف انبار نیز ۲۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص یافته است.

هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) یک خیابان در دولت آباد برخوار افتتاح و به نام عارف وارسته، مرحوم سید علی حسینی دولت‌آبادی نامگذاری شد.

شهردار دولت آباد در آیین افتتاح این خیابان گفت: این خیابان به طول هزار متر و عرض ۱۲ متر در مسیر منتهی به آستان مقدس امامزاده محمود (ع)، حدفاصل میدان کاج تا میدان شهدا قرار دارد.

محمد حسن یاری افزود: مرحوم آقا سید علی حسینی دولت‌آبادی، از آموزگاران بازنشسته آموزش‌وپرورش اصفهان، در سال ۱۳۷۴ هجری شمسی دار فانی را وداع گفت و از وی به‌عنوان عارفی وارسته و دلداده اهل‌بیت (ع) یاد می‌شود.