

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها از فردا آغاز و تا یک شنبه ۲۶ مهر ادامه خواهد یافت و در آن ۳۰۰۰ رزمی کار از ۵۴ کشور حضور دارند و در دو بخش رینگی و تاتامی مردان و زنان به رقابت می‌پردازند.



اعضای تیم اعزامی ایران به این شرح هستند:

*مردان:

امیر علی شهبازی در ۶۳- کیلوگرم

پارسا ابراهیمی و ارشیا کیماسی در ۶۹- کیلوگرم

آرمان محسنی مهر در ۷۹- کیلوگرم

مجید عشقی در ۸۴- کیلوگرم

محمود نعمتی در ۹۴- کیلوگرم

سعید اسمعیلی و امیر علی فتح الله زاده در ۹۴+ کیلوگرم

*بانوان:

نرکس رنجبر در ۵۰- کیلوگرم

سیده نسیبه میر شهیدی ۶۰- کیلوگرم

آنیتا تمجید یامچلو ۶۵- کیلوگرم

و آیناز مهدی اوغلی در ۷۰+ کیلوگرم

رضا دیناروند مربی تیم اعزامی سطح امادگی و فنی تیم را خوب ارزیابی کرده و افزود هر چند کسب عنوان همیشه در رویداد‌های کیک بوکسینگ جهانی دشوار بوده، اما با توجه به برنامه‌ها و تمرینات خوبی که قبل از اعزام داشتیم کسب مدال در این آوردگاه جهانی دور از دسترس نخواهد بود.

ناصر نصیری رئیس انجمن کیک بوکسینگ ایران نیز ابراز امیدواری کرد تیم ایران در این رقابت‌ها افتخار آفرینی کند.