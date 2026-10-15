بخش‌هایی از پروژه بزرگراه شهید سپهبد موسوی (دوگاز)، روز شنبه ۲۵ مهرماه با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این طرح در قالب دویست‌وسی‌ودومین پویش «امید و افتخار» شهرداری تهران افتتاح خواهد شد و با هدف تکمیل رینگ ارتباطی غرب پایتخت، تسهیل دسترسی‌های منطقه‌ای و کاهش بار ترافیکی اجرا شده است.

این بزرگراه دارای ۴ کیلومتر طول، ۱۴.۵ کیلومتر مسیر‌های دسترسی ، ۱۱ دستگاه پل ، مسیر‌های تندرو و کندرو در محدوده آزادراه شهید فهمیده و بزرگراه شهید خرازی و شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی است.

به گفته مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، بهره‌برداری از این بخش از پروژه، به توزیع متوازن بار ترافیکی در غرب تهران، اتصال ایمن مسیر‌های شریانی و کاهش ترافیک محدوده زیرگذر خیابان‌های داروپخش و آفرینش کمک خواهد کرد.