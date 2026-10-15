معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری از تخصیص هزار و ۲۲۰ دُز واکسن آنفلوآنزا فرانسوی به استان خبر داد.

تخصیص هزار و ۲۲۰ دُز واکسن آنفلوآنزا فرانسوی به چهارمحال و بختیاری

تخصیص هزار و ۲۲۰ دُز واکسن آنفلوآنزا فرانسوی به چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، ملکپور گفت: واکسن‌های آنفلوآنزا چینی در شرکت‌های توزیع‌کننده و داروخانه‌ها موجود است، اما استقبال کم مردم از این واکسن‌ها موجب شده است برخی داروخانه‌ها تمایل کمتری به تهیه و عرضه آنها داشته باشند.

به گفته وی، واکسن فرانسوی از طریق داروخانه‌ها با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که واکسن روسی به‌صورت رایگان از طریق مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار گروه‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد و واکسن چینی نیز برای استفاده عمومی در دسترس است.