به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون وزیر نیرو در امور آب از پیش‌بینی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش‌های مرتبط با بدنه سد و جاده هراز در پیوست قانون بودجه خبر داد و گفت: این میزان اعتبار پاسخگوی تمام نیاز‌های مالی این طرح ملی نیست.

حمیدرضا جانباز شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از سد هراز، با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل این طرح افزود: وزارت نیرو علاوه بر اعتبارات مصوب قانون بودجه، تأمین منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ گفت: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سد هراز از این محل نیز در حال پیگیری است و امیدواریم این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

معاون وزیر نیرو در امور آب، اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را پایه اولیه تأمین مالی طرح دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، منابع مورد نیاز برای تسریع در اجرای سد هراز افزایش یابد.

جانباز همچنین پیگیری‌های استاندار مازندران و مسئولان استانی برای جذب اعتبارات را در افزایش منابع مالی و تسریع اجرای طرح مؤثر دانست.

وی درباره وضعیت پیشرفت فیزیکی سد هراز گفت: این طرح تاکنون حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تأمین منابع مالی کافی، عامل مهمی در ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بخش‌های مختلف آن به شمار می‌رود.

معاون وزیر نیرو در امور آب درباره جاده بالادست سد هراز نیز اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار لازم، اجرای این بخش می‌تواند در کمتر از یک سال انجام شود، اما برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی مجریان، حدود دو سال را برای تکمیل آن پیش‌بینی کرده است.

جانباز در پایان تأکید کرد: سرعت اجرای سد هراز ارتباط مستقیمی با تأمین منابع مالی دارد و وزارت نیرو تأمین اعتبارات از محل ظرفیت‌های قانونی و منابع مکمل را پیگیری می‌کند.