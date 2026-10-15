به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پنجمین نمایشگاه نقاشی آموزشگاه نسیم آرامش با ارائه ۱۰۰ اثر از ۵۰ هنرجوی ۷ تا ۵۰ ساله، در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی رویان شهرستان نور گشایش یافت.

در این نمایشگاه، آثار هنرجویان با تکنیک‌های مختلف از جمله سیاه‌قلم، رنگ اکریلیک، مدادرنگی، طراحی و آبرنگ در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. تعدادی از آثار نیز برای فروش عرضه شده‌اند.

مریم ولی‌زاده، مدیر آموزشگاه نقاشی نسیم آرامش، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد انگیزه در جوانان برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و گرایش بیشتر به هنر و نقاشی عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر نمایشگاه آثار هنرجویان در سال‌های گذشته افزود: مشاهده شوق و خوشحالی هنرجویان هنگام خلق آثار هنری، انگیزه‌ام را برای حمایت از استعداد‌های آنان و برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر دوچندان می‌کند.

این نمایشگاه از ۲۳ مهرماه به مدت یک هفته، هر روز در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی رویان شهرستان نور پذیرای علاقه‌مندان به هنر و نقاشی است.